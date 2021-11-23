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Ekonomi Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kontenjanları branş dağılım! Sağlık Bakanlığı 40 bin personel atama kılavuzu yayımlandı mı?
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kontenjanları branş dağılım! Sağlık Bakanlığı 40 bin personel atama kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin yeni personel atamasının yapılacağını açıklamıştı. 40 bin sağlık personeli ataması için başvuruda bulunacaklar 40 bin sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorularını soruyordu. Bakan Koca, 40 bin personel alımına ilişkin yeni açıklama yaptı. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:28:00 - 2021-11-23 13:30:12
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kontenjanları branş dağılım! Sağlık Bakanlığı 40 bin personel atama kılavuzu yayımlandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık personeli alımına ilişkin; "Sağlık Bakanlığı'mıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak 40 bin personele ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusunun yöneltildiği Koca, sınıflandırmanın yapıldığını, bu konuda gelecek günlerde açıklama yapılacağını söyledi.  Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanlığı 40 bin alımı branşları belli oldu mu?

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak 40 bin personele ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusunun yöneltildiği Koca, sınıflandırmanın yapıldığını, bu konuda gelecek günlerde açıklama yapılacağını söyledi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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