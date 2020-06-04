Koronavirüs salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte normalleşme sürecine girilmesinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanları da yayınlanmaya başladı. Hem devlet hastaneleri hem de üniversite hastaneleri sağlık personel alımı yaparken bir alım müjdesi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Sağlık Bakanlığı 'ndan 3 bin personel alımı açıklaması geldi. Bakan Fahrettin Koca, yeni açılan hastanelere 3 bine yakın personel alımı yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı 3 bin sağlık personeli hangi kadrolara alınacak?

İstanbul’da açılacak olan Şehir hastaneleri ve pandemi hastanelerine istihdam edilecek personeller genel itibarıyla hemşire, sağlık memuru, teknisyen, Biyolog, çocuk gelişimcisi Terapist, Sağlık teknikeri, diyaliz, anestezi, psikolog, sosyal çalışmacı, ebe, dil ve konuşma terapisti, teknisyen, İlk ve Acil Yardım, tıbbi sekreter, ortopedi, fizik tedavi, evde bakım, acil yardım Kadrolarında gerçekleştirilecek. Bunların bir kısmının da işçi alımı kadrosunda bekleniyor. İsinolsa'da yer alan habere göre, işçi alımları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığına bağlı İŞKUR Genel Müdürlüğü e-şube portal üzerinden açıklanacak. Adayların bu alımda; 18 yaşını doldurmuş olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, 35 yaşını doldurmamış olmaları, en az ilköğretim mezunu olmaları, mesleğin gerektirdiği özel şartları taşımaları gerekmektedir. Sağlık personel kadro anda kadınlarda en az lise, ön lisans ve Lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecekler. Sağlıkçıların 2018 veya 2019 KPSS sınavından taban puana sahip olmak gerekli olacak.