Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli memur alacak

Sağlık Bakanlığı’nın 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

27 bin personel alınacak

İlana göre 15 bin hemşire, 2 bin ebe olmak üzere toplamda 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat arasında başvuracak.

Başvuru şartları

Öte yandan yayımlanan ilanda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 tercih kılavuzunun ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlanda adayların tercihlerini, 21 Şubat 2024 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabileceği ve ÖSYM’ye ya da Sağlık Bakanlığı’na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin geçerli olmayacağı vurgulandı.

Yayımlanan ilanda, 15 bini hemşire, 2 bini ebe, bin 540’ı sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım) ve bin 200 sağlık teknikeri (röntgen) olmak üzere toplamda 27 bin sağlık personelinin alınacağı kaydedildi.