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Ekonomi Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 2.dönem ilk defa ve yeniden atama kurası yapacak
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 2.dönem ilk defa ve yeniden atama kurası yapacak

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı 2.dönem ilk defa ve yeniden atama kurası yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 13:40:00 -
Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 2.dönem ilk defa ve yeniden atama kurası yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır

• 2.Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

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