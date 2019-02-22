Sağlık Bakanı'ndan grip salgını açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede." dedi.

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