Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasının ardından Ercüment Ovalı'dan ilk tepki

yeniakit.com.tr "Hastalığa karşı ilaç bulmak için laboratuvara kapandı" şeklinde sol medya tarafından allanıp pullanan Ergenekon davası sanıklarından Ercüment Ovalı'nın yeni tip koronavirüs tedavisi için üzerinde çalıştıklarını söylediği Dornaz Alfa'nın diğer ülkelerde zaten kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz" diye tepki göstermesinin ardından Ovalı'nın ne açıklama yapacağı merak konusu olmuştu.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından ilk tepki! Paylaştığı köşe yazısında ilginç ifadeler

Sağlık Bakanlığının çağrısının aksine yaptığı çalışmayı projelendirmeyip Bakanlığa başvurmayan Ovalı, bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile tepkileri üzerine çekmişti.

Ercüment Ovalı, Bakan Koca'nın da tepki göstermesinin ardından bugün sessizliğini bozarak T24'ten Füsun Sarp Nebil'in köşe yazısını paylaştı.

Füsun Nebil: 'Ben bakanım, ayağıma gelsin, benden istesin' izlenimi aldım

Ovalı'nın yazısını paylaştığı Füsun Nebil, Sağlık Bakanı Koca'nın yaklaşımını yakıştıramadığını, Sağlık Bakanı ile Ovalı arasındaki işbirliğinin eksik olduğunu, Bakan Koca'nın konuşmasından 'Ben bakanım, ayağıma gelsin, benden istesin, lütfedip vereyim' izlenimini aldığını iddia etti.

Paylaştığı yazının ardından tweet attı

Ovalı, Füsun Nebil'in yazısını paylaşmasının ardından bir de tweet attı. Aşı için 23 Nisan'a gün veren Ovalı, "1 aydır labaratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir." diyerek verdiği tarihi beklememişti.

T24 yazarının yazısını paylaşan Ovalı, ardından attığı tweette, açıklama için sözde bekleyemediği tarihi ima ederek "23 Nisan..." diye yazdı.

İşte o tweet:

"1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilaç..."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten ve 23 Nisan'a aşı için gün veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik... Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim." şeklinde tweet atmıştı.

Ercüment Ovalı: Biz bir ilaç bulmadık

Tweetinin ardından 'var olan ilacı yeni geliştirmiş gibi göstermekle' suçlanan Ovalı, bir açıklama yayınlamak durumunda kalmış, "16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir. Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Covid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi. Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir. Bu ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB’ e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki: Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz

Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın sosyal medyadan koronavirüs ilacı ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz." dedi.

"Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir"

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Cümlelerimi özellikle seçerek kullanıyorum. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Kistik fibrozlu hastaları, yani akciğer sorunlu, akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve faydası görülen bir ilaç. Kovid 19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair labaratuvar ve klinik çalışmalarının başladığını biliyoruz. Türkiye'de özellikle hem aşı hem de tedavi ile ilgili Kovid-19'a özel çalışmayı yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bununla ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun dedik. Çalışmanızı bize bildirin dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Biz bu topraklara aidiyet içinde olan, insanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Yayın, araştırma ve çalışmanın nasıl yapıldığı da çok iyi bilinir. Klinik araştırma için bu çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli, hem stratejik bir iştir, sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın ilacı umutlar tüketilerek ifade edilemez."

Şamil Tayyar: Şapkadan 'Roche' çıktı

AK Parti eski milletevekili Şamil Tayyar da, Prof. Dr. Ercüment Ovalı ile ilgili attığı tweette, "Günlerce gündem oluşturdular. Yeni ilaç ve aşı için ekipçe laboratuvara kapandıklarını söylediler. Şapkadan ‘Roche’ çıktı." ifadelerini kullandı.

Solaklar tarafından allanıp pullanan Ercüment Ovalı’nın sahte kök hücre aşısıyla 26 kişiyi öldürmekten yargılandığı ortaya çıktı

Türkiye'de koronavirüs yayıldıktan sonra "hastalığa karşı ilaç bulmak için laboratuvara kapandı" şeklinde sol medya tarafından allanıp pullanan Ergenekon davası sanıklarından Ercüment Ovalı'nın, sahte kök hücre aşısıyla 26 kişiyi öldürmekten yargılandığı ortaya çıktı.

Üzerinde çalışılan ilacı pazarladı

Prof. Ovalı son olarak, Çarşamba günü saat 23:50'de yayımladığı mesajında "Kahramanlarıma teşekkür ederim" diyerek, Dornaz Alfa adlı etken maddenin hastaların tedavisinde klinik testlere alınması gerektiğini söylemişti. Halbuki Dornaz Alfa'nın klinik testleri bir süredir yapılıyordu.

"Şov peşinde"

Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre, açıklanan etken madde uluslararası bir firmanın ilacıydı ve Ovalı "bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak" açıklama yapıyordu. Bu açıklamalar sonrasında Ovalı'nın şov peşinde olduğu yorumları yapılmaya başladı.

Diğer taraftan, sol medyanın pazarladığı Ovalı'nın KTÜ'de öğretim üyesiyken yargılandığı ortaya çıktı. Ercüment Ovalı'nın sahte kök hücre aşısı denediği 28 kişinin 26'sının ölmesi sebebiyle yargılandığı belirlendi.

Paylaştığı köşe yazısında ilginç ifadeler

Bakan Koca'nın tepkisine ne cevap verileceği merak edilen Ercüment Ovalı, bugün sessizliğini bozarak T24'ten Füsun Sarp Nebil'in köşe yazısını paylaştı.

Füsun Nebil: 'Ben bakanım, ayağıma gelsin, benden istesin' izlenimi aldım

Ovalı'nın yazısını paylaştığı Füsun Nebil, Sağlık Bakanı Koca'nın yaklaşımını yakıştıramadığını, Sağlık Bakanı ile Ovalı arasındaki işbirliğinin eksik olduğunu, Bakan Koca'nın konuşmasından 'Ben bakanım, ayağıma gelsin, benden istesin, lütfedip vereyim' izlenimini aldığını iddia etti. Nebil, "Ama keşke böyle olmayıp, bu kıymetli bilim adamını davet edip, keşke neler öneriyor yakından dinleseydi. Hatta Bilim Kurulu'nda bu ülkenin ilk kök hücresini kuran Prof. Dr. Ercüment Ovalı neden yok? Bilim Kurulu kurulmasını çok memnuniyetle karşıladım. Bakanı bir de bu nedenle ciddiye alıyorum. Ama bazı konularda daha çok işbirliği yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Yazının ardından tweet attı

Ercüment Ovalı, paylaştığı yazının ardından bir de tweet attı. Aşı için 23 Nisan'a gün veren Ovalı, "1 aydır labaratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir." diyerek verdiği tarihi beklememişti.

T24 yazarının yazısını paylaşan Ovalı, ardından attığı tweette, açıklama için sözde bekleyemediği tarihi ima ederek "23 Nisan..." diye yazdı.

Karahasanoğlu: 23 Nisan tarihini bile bir algı çalışmasının unsuru olarak seçtiler

Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu da, dün yayınlanan köşe yazısında solcuların, özellikle ulusalcıların Ovalı ile ilgili propaganda yaptığını belirterek, "Böylece.. Ergenekon sanıklarının tamamının çok çok başarılı, masum, günahsız, vatanperver insanlarmış gibi algıyı da, profesyonelce yapmış oldular.. Daha bulunmamış ilacın raytingini, bu algıda kullandılar.." ifadelerini kullandı.

Ergenekon sanığı Ovalı'nın da böylece havalara girdiğini söyleyen Karahasanoğlu, 23 Nisan tarihinin seçilmesinin bile bir algı çalışması olduğunu kaydetti.