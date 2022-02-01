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Sağlık Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü! Babaannesini kaybetti
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü! Babaannesini kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'da vefat eden babaannesi Fatma Koca'nın (89) cenazesine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 15:22:00 -
Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü! Babaannesini kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde oturan babaannesi Fatma Koca, dün akşam saatlerinde evinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle rahatsızlandı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca yaşamını yitirdi.

Fatma Koca'nın cenazesi, bugün, öğle vakti Ömeranlı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, defin işlemlerinin ardından baba evinde taziyeleri kabul etti, ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktı.

 

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