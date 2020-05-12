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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbirlere tam uyum" çağrısı

"Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı" - "Ne maske ne sosyal mesafe tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım"

Yeniakit Publisher
2020-05-12 00:23:52 -
Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbirlere tam uyum" çağrısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün AVM önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu, sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadığını belirterek, "Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske ne sosyal mesafe tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir." notu ile AVM önünde içeri girmek için bekleyenlerin görüntülendiği bir fotoğrafa yer verdi.

AVM önlerinde uzun kuyruklar ve yığılmalar oluştuğunu vurgulayan Koca, "Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske ne sosyal mesafe tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım." uyarısında bulundu.

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