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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Asım Cenani için başsağlığı mesajı
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Asım Cenani için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 01:13:15 -
Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Asım Cenani için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında yaşamını yitiren genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani'nin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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