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Gündem Sağlık Bakanı Koca'dan "maske" uyarısı
Gündem

Sağlık Bakanı Koca'dan "maske" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'dan korunmak için maskenin risk durumunda kullanılması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 19:03:00 - 2022-03-05 19:09:47
Sağlık Bakanı Koca'dan "maske" uyarısı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı belirtilmişti. Açıklamada “Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu sürüyor” denilmişti.

Anadolu Ajansı haberine göre;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'dan korunmak için maskenin risk durumunda kullanılması gerektiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske? Her durumda şart değil, risk durumunda mutlaka." ifadesini kullandı.

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