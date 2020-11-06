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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki devlet hastanelerine ziyaret
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki devlet hastanelerine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:53:02 -
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki devlet hastanelerine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece devlet hastanelerini ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece devlet hastanelerini ziyaret ettiğini belirterek, "Bu üç hastane, hasta sayılarımızın arttığı İstanbul'da salgına karşı verilen savaşın önemli merkezlerinden. Yaptığımız toplantılarda, yatak kapasitelerini, hasta yüküne karşı yapılması gerekenleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

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