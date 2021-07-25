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Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Bunları düşünün
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Bunları düşünün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olunmadan Kovid-19 salgınının önlenemeyeceğinin altını çizerek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 21:35:00 -
Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Bunları düşünün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olunmadan Kovid-19 salgınının önlenemeyeceğinin altını çizerek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kurallarına uyulmadığı ve aşı olunmadığında salgını durdurmanın uzun sürebileceği uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

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