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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılayın 152. kuruluş yılını kutladı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:49:52 -
Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılayın 152. kuruluş yılını kutladı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılayın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın 11 Haziran 1868'de kurulduğunu ve ilk kurucularının dönemin idealist hekimleri arasından çıktığını belirtti.

Koca, "Hilali, nerede bir insan acısı, yardım çağrısı varsa orada yeniden doğan Türk Kızılay, 152 yıldır iyilik için hep genç kaldı. Yeni yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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