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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca sosyal mesafe konusunda uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:07:43 -
Sağlık Bakanı Koca sosyal mesafe konusunda uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir” dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyardı. Bakan Koca, “Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske sosyal mesafe olmadan korona virüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın” ifadelerini kullandı.

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