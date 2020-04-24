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Gündem

Sağlık Bakanı Koca, son tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre bugün 109 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

2020-04-24 19:11:00 - 2020-04-24 19:23:52
Sağlık Bakanı Koca, son tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre bugün 109 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Bakan Koca, paylaşımında "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin. " ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 3122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 104 bin 912, toplam can kaybı 2600 oldu.

Dünkü tablo ise şu şekildeydi:

 

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Yorumlar

Cüneyt beyaz

İlk güzel sonucu aldık.Iyileşen sayısı yeni vaka sayısından fazla
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