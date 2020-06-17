Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 861 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 901 test yapılırken, bin 429 yeni vaka tanısı konuldu, bin 261 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 861 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 861 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 901 test yapılırken, bin 429 yeni vaka tanısı konuldu, bin 261 kişi ise iyileşti.