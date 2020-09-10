  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Salgının olduğu bu dönemde 83 milyon herkes tedbirlere uyma zorunluluğu hissediyor olmalı."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Salgının olduğu bu dönemde 83 milyon herkes tedbirlere uyma zorunluluğu hissediyor olmalı."

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:04:28 -
Sağlık Bakanı Koca: "Salgının olduğu bu dönemde 83 milyon herkes tedbirlere uyma zorunluluğu hissediyor olmalı."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Bülent Arınç kötü haberi duyurdu
Gündem

Bülent Arınç kötü haberi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüse yakaladığını duyurdu.
Türkiye 4 koldan atağa kalktı! İnsansız ordu kurulacak
Gündem

Türkiye 4 koldan atağa kalktı! İnsansız ordu kurulacak

Türk savunma sanayisinin amiral şirketleri, kendi işini kendisi görebilen (otonom) insansız araçlar geliştirmek ve bunların çoklu olarak kul..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı