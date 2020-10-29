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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız."

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:05:16 -
Sağlık Bakanı Koca: "Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız."
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