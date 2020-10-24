Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti
İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ziyarette bulundu.
Bakan Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Koca, ilk günkü programının son ziyaretini ise pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 45 günde inşa edilerek hizmete açılan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine yaptı.
Hastanede incelemelerde bulunan Koca, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Bakan Koca'ya ziyaretinde, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit eşlik etti.