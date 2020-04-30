Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasta vatandaşına, dünyanın neresinde olursa olsun, ücreti devlet tarafından karşılanarak hava ambulansı hizmeti veren tek tek ülkeyiz. Nokta." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelere yer verdi:
"Hasta vatandaşına, dünyanın neresinde olursa olsun, ücreti devlet tarafından karşılanarak hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz. Nokta."