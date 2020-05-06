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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük."

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:47:55 -
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük."
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