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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim."

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:48:59 -
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim."
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