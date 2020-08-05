Sağlık Bakanı Koca: "Konya Şehir Hastanesi tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacak"
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesinin tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacağını bildirdi.
Konya Şehir Hastanesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Kovid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak."