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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım."

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:05:15 -
Sağlık Bakanı Koca: "İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım."
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