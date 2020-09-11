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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da salgının seyriyle ilgili toplantı yaptı:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da salgının seyriyle ilgili toplantı yaptı:

"İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 21:09:40 -
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da salgının seyriyle ilgili toplantı yaptı:

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da salgının seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.


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