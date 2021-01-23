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Sağlık Sağlık Bakanı Koca harita paylaştı! Canlı olarak takip edilecek
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca harita paylaştı! Canlı olarak takip edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1.200.000’den fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını belirterek, iller bazında aşı dağılımını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:41:00 -
Sağlık Bakanı Koca harita paylaştı! Canlı olarak takip edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’deki Covid-19 aşılama haritasını paylaştı. Bakan Koca, “Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu.'' ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımda yer alan haritaya göre şuana kadar en çok aşılamanın olduğu 5 il ise şu şekilde:

İstanbul: 224 bin 472 kişi, Ankara: 122 bin 332 kişi, İzmir: 76 bin 688 kişi, Antalya: 41 bin 305 kişi, Bursa: 39 bin 470 kişi

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