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Sağlık Bakanı Koca, günün aşı raporunu açıkladı
Gündem Sağlık Bakanı Koca, günün aşı raporunu açıkladı
Gündem

Sağlık Bakanı Koca, günün aşı raporunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 01:08:00 -
Sağlık Bakanı Koca, günün aşı raporunu açıkladı

Koca, sosyal medya hesabından 21 Haziran aşı raporunu paylaştı.

Bakan Koca, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı." bilgisini aktardı.

Ayrıca dünkü aşıların 1 milyonuncu dozunun saat 18.56'da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını duyuran Koca, "Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı." ifadesini kullandı.

Koca, paylaşımında Emine Altuner'in fotoğrafına da yer verdi.

 

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