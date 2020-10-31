Sağlık Bakanı Koca: "Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın"
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."