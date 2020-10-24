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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-24 18:11:13 -
Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine ziyarette bulundu.

Koca'nın, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaretinin ardından üçüncü durağı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi oldu.

Bakan Koca, burada Başhekim Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan'dan hastanedeki sağlık çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaretinde, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

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