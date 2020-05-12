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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca AVM’lerde oluşan yığılmalar için uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 00:20:49 -
Sağlık Bakanı Koca AVM’lerde oluşan yığılmalar için uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil” dedi.


Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım” ifadelerini kullandı.

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