Sağlık Bakanı Koca: Aksamaya müsamaha göstermeyiz
Sağlık Bakanı Koca, "Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur. Tasarruf gerekçesiyle sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir" açıklamasını yaptı.10 Ekim 2018 Çarşamba 16:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur. Tasarruf gerekçesiyle sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir" dedi.
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