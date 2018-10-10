Sağlık Bakanı Koca: Aksamaya müsamaha göstermeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur. Tasarruf gerekçesiyle sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir" dedi.