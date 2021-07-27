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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca 2 ilimiz için güzel haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 01:29:00 -
Sağlık Bakanı Koca 2 ilimiz için güzel haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreciyle birlikte Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim" ifadelerini kullandı.

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