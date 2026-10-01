Maliye Bakanı Şimşek'ten fon açıklaması: ‘Yatırımcıya ödeme için gerekli adımlar atılıyor’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm kurumların fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürdüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, , fon yatırımcılarına en kısa süre içinde en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi.

Bakan Şimşek, yatırımcılara mümkün olan en kısa süre içinde en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Şimşek, "Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor." dedi.

“SERMAYE PİYASALARIMIZ DAHA DAYANIKLI BİR YAPIYA KAVUŞACAK”

Zorlu küresel koşullar ve savaşa rağmen Türk ekonomisinin dayanıklılığının sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"- Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir. Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altındadır."

"Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH’ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyindedir."

"Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır."