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Tamamen elektrikli! Volvo ES90 yeni yüzüyle Türkiye'de satışta

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Tamamen elektrikli! Volvo ES90 yeni yüzüyle Türkiye'de satışta

Tamamen elektrikli yeni Volvo ES90 Türkiye'de satışa çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, "ES90'ın tamamen elektrikli model gamımıza katılması ile beraber Türkiye'de premium elektrikli otomobil pazarındaki varlığımızı daha da güçlendireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Tamamen elektrikli! Volvo ES90 yeni yüzüyle Türkiye'de satışta

Volvo Cars'ın tamamen elektrikli yeni Volvo ES90 modeli, Türkiye'de satışa sunuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, sedan otomobillerin zarafetini, fastback'in çok yönlülüğünü ve SUV'ların sunduğu geniş iç mekan ile yüksek sürüş pozisyonunu bir araya getiren ES90, alışılmış segment tanımlarının ötesine geçen özgün karakteriyle kendi sınıfını yaratıyor. ES90, aile yaşamı ihtiyaçlarına olduğu kadar farklı kullanım senaryolarına da uyum sağlayarak iş ve özel yaşam arasında ideal bir denge sunarken, Volvo Cars'ın öncü güvenlik teknolojilerini temel alan ES90, İskandinav tasarım anlayışını yansıtan yeni bir klasik olmaya hazırlanıyor. Yeni model, elektrik mimarisi ve batarya teknolojisinde Volvo Cars'ın bugüne kadarki en gelişmiş yeniliklerini bir araya getiriyor. Markanın yeni nesil çekirdek bilgi işlem altyapısını kullanan model, önceki nesle kıyasla 8 kata kadar daha yüksek işlem kapasitesi sağlıyor.

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Foto - Tamamen elektrikli! Volvo ES90 yeni yüzüyle Türkiye'de satışta

Modelde ilk kez kullanılan 800 volt elektrik mimarisi, daha hızlı şarj, daha yüksek verimlilik ve gelişmiş performans sunuyor. Bu teknoloji sayesinde ES90, şimdiye kadarki en hızlı şarj olan ve en uzun menzil sunan tamamen elektrikli Volvo modellerinden biri olarak öne çıkarken, 350 kilovata kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakika şarj ettikten sonra 285 kilometreye kadar menzil kazanabilen ES90, WLTP test döngüsüne göre tek şarjla 696 kilometre menzili sunuyor. ES90'ın Türkiye'de sunulacak olan Ultra Twin Motor Performance versiyonu, 106 kilovat saat bataryası ve dört tekerlekten çekişli 680 beygir güç ve 870 newtonmetre torka sahip elektrikli güç aktarma sistemiyle performans, konfor ve uzun menzilli elektrikli sürüşü bir araya getiriyor. Türkiye’de satışa sunulan ES90 modellerinin üretimi, Volvo Cars'ın yaklaşık 60 yıldır Asya’daki üretim faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenen köklü Malezya tesisinde gerçekleştirilecek. Tamamen elektrikli yeni Volvo ES90, standart olarak sunulan yüksek donanım seviyesiyle 7 milyon 27 bin 440 lira fiyatıyla Türkiye'de müşterilerle buluşacak. Ultra Twin Motor Performance versiyonuyla sunulan ES90, premium elektrikli otomobil deneyimini zenginleştiren kapsamlı donanımlarıyla öne çıkıyor. Bowers & Wilkins 25 hoparlörlü premium ses sistemi, elektrokromik panoramik cam tavan, havalı süspansiyon, dört bölgeli klima, ısıtmalı ve havalandırmalı deri koltuklar, gelişmiş hava temizleme teknolojisi, yeni nesil Google yerleşik bilgi-eğlence sistemi gibi özellikleri standart olarak sunan ES90, performans, teknoloji, konfor ve güvenliği tek bir otomobilde bir araya getiriyor.

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Foto - Tamamen elektrikli! Volvo ES90 yeni yüzüyle Türkiye'de satışta

Ön bölümde Volvo'nun karakteristik Thor'un Çekici far tasarımı, markanın tanıdık tasarım kimliğini modern bir yorumla yansıtırken, arka bölümde yeni C formlu LED stop lambaları, arka cam içine entegre LED aydınlatmalarla birlikte ES90'a özgü bir karşılama ve uğurlama ışık animasyonu oluşturuyor. ES90 için altı farklı dış gövde rengi ve 21 inç jant seçeneği standart olarak sunuluyor. ES90, arka koltuklar kullanımdayken 424 litre bagaj hacmi sunarken, üçü de bağımsız olarak katlanabilen arka koltukların katlanmasıyla toplam yükleme alanı 1427 litreye kadar çıkıyor. Ön bölümde yer alan 27 litrelik frank ise şarj kablolarını taşımak için ideal bir alan sunuyor. ES90'da sunulan elektrokromik panaromik cam tavan yüzde 99,9'a kadar UV koruması sağlarken camın şeffaflığı da ayarlanabiliyor. Elektrokromik özelliği sayesinde sürücü ve yolcular, gün ışığının yoğunluğunu ve kabin içerisindeki konforu ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor.

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Foto - Tamamen elektrikli! Volvo ES90 yeni yüzüyle Türkiye'de satışta

Premium konforun öne çıktığı kabinde, standart olarak sunulan Bowers & Wilkins ses sistemi, kabin genelinde konumlandırılmış, koltuk başlıkları ve tavan hoparlörleri dahil toplam 25 yüksek kaliteli hoparlörüyle öne çıkıyor. Dolby Atmos destekli sistem, sürükleyici bir üç boyutlu ses deneyimi sunarken, Bowers & Wilkins'e özel Abbey Road Studios modu ise Londra'daki efsanevi stüdyoların akustik atmosferini kabine taşıyor. ES90, Google yerleşik yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle donatılıyor. Google Maps, Google Assistant ve Google Play uygulamalarına erişim sunan sistem, Qualcomm Technologies'in Snapdragon Cockpit Platformu tarafından destekleniyor. 5G uyumlu, hızlı ve kesintisiz çalışan bilgi-eğlence sistemi, 9 inç sürücü ekranı ve head-up display aracılığıyla sürüş sırasında ihtiyaç duyulan tüm kritik bilgileri sürücüye anlık olarak sunuyor. 14,5 inçlik merkezi ekran navigasyon, eğlence, klima, telefon gibi temel fonksiyonlara kolay erişim sağlıyor. 360 derece kamera sistemiyle desteklenen yeni 3 boyutlu görüntüleme özelliği ise dar alanlarda gerçekleştirilen park manevralarında sürücüye ihtiyaç duyduğu desteği sunuyor. Volvo Cars'ın güvenlik anlayışının merkezinde yer alan Safe Space Teknolojisi, ES90'da hem otomobil içerisindeki yolcuları hem de otomobilin çevresindeki diğer yol kullanıcılarını korumaya yardımcı olacak şekilde geliştirildi. ES90, Volvo Cars'ın 55 yılı aşkın gerçek yaşam verilerine dayanan güvenlik araştırmaları doğrultusunda oluşturduğu ve resmi test gerekliliklerinin ötesine geçen Volvo Cars Güvenlik Standardı esas alınarak tasarlandı.

#5
Foto - Tamamen elektrikli! Volvo ES90 yeni yüzüyle Türkiye'de satışta

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, Volvo Cars'ın geleceğini temsil eden tamamen elektrikli modeli ES90'ı Türkiye'de müşterileriyle buluşturmanın kendileri için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı olduğunu belirtti. Emiroğlu, sedan otomobil anlayışına yeni bir yorum getiren ES90'ın, sade ve zamansız İskandinav tasarımını üstün nitelikli malzemeler, ileri güvenlik teknolojileri, konfor ve güçlü bir elektrikli sürüş deneyimiyle bir araya getirdiğini vurgulayarak, "ES90'ın tamamen elektrikli model gamımıza katılması ile beraber Türkiye'de premium elektrikli otomobil pazarındaki varlığımızı daha da güçlendireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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