Tamamen elektrikli! Volvo ES90 yeni yüzüyle Türkiye'de satışta

Modelde ilk kez kullanılan 800 volt elektrik mimarisi, daha hızlı şarj, daha yüksek verimlilik ve gelişmiş performans sunuyor. Bu teknoloji sayesinde ES90, şimdiye kadarki en hızlı şarj olan ve en uzun menzil sunan tamamen elektrikli Volvo modellerinden biri olarak öne çıkarken, 350 kilovata kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakika şarj ettikten sonra 285 kilometreye kadar menzil kazanabilen ES90, WLTP test döngüsüne göre tek şarjla 696 kilometre menzili sunuyor. ES90'ın Türkiye'de sunulacak olan Ultra Twin Motor Performance versiyonu, 106 kilovat saat bataryası ve dört tekerlekten çekişli 680 beygir güç ve 870 newtonmetre torka sahip elektrikli güç aktarma sistemiyle performans, konfor ve uzun menzilli elektrikli sürüşü bir araya getiriyor. Türkiye’de satışa sunulan ES90 modellerinin üretimi, Volvo Cars'ın yaklaşık 60 yıldır Asya’daki üretim faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenen köklü Malezya tesisinde gerçekleştirilecek. Tamamen elektrikli yeni Volvo ES90, standart olarak sunulan yüksek donanım seviyesiyle 7 milyon 27 bin 440 lira fiyatıyla Türkiye'de müşterilerle buluşacak. Ultra Twin Motor Performance versiyonuyla sunulan ES90, premium elektrikli otomobil deneyimini zenginleştiren kapsamlı donanımlarıyla öne çıkıyor. Bowers & Wilkins 25 hoparlörlü premium ses sistemi, elektrokromik panoramik cam tavan, havalı süspansiyon, dört bölgeli klima, ısıtmalı ve havalandırmalı deri koltuklar, gelişmiş hava temizleme teknolojisi, yeni nesil Google yerleşik bilgi-eğlence sistemi gibi özellikleri standart olarak sunan ES90, performans, teknoloji, konfor ve güvenliği tek bir otomobilde bir araya getiriyor.