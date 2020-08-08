Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına sorduğu soru Twitter'da gündem oldu
Koronavirüs döneminde verdiği mücadele ile büyük takdir toplayan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik "Hekimlerimizle gurur duyalım şeklindeki cümlem sebebiyle bugün hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" şeklindeki sorusunun ardından Twitter'da #DoğruSayınBakanım etiketi gündem oldu.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın İtalyan medya kuruluşu SKY News'in "Türkiye'deki sağlık sistemi" ile ilgili yaptığı haberi sosyal medya hesabından "Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" ifadeleriyle paylaştı.
Bu paylaşımın ardından sağlık çalışanlarının Twitter'da #BakanKocaÖzürDile etiketiyle kampanya başlattı.
"Kampanya doğru mu?"
Özür dile kampanyasını duyan Sağlık Bakanı Koca, yeni bir tweet atarak bu durumun doğruluğunu sordu.
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı:
"Değerli hemşireler. 38 sağlık branşından arkadaşlarım. Sky News kanalının salgınla mücadeledeki başarımızı anlatan haberinden söz ederken, 'Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım.' şeklindeki cümlem sebebiyle, bugün hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?"
"Doğru sayın bakanım"
Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları da sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya #DoğruSayınBakanım etiketiyle cevap verdi.