Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye’de tekrar yükselişe geçti. Özellikle Ankara’nın, Türkiye için “Vuhan” olduğu belirtiliyor. Hükümetin ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen rehavete kapılan vatandaşların önem almayı bırakması ve tüm açıklamalara rağmen bayram, hasta ziyaretlerine gidilmesi virüsün Türkiye geneline yayılmasına neden oldu.

Ayrıca düğün ve kına geceleri, toplu taşımadaki ihlaller de virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki koronavirüs gidişatına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, koronavirüse karşı yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç ve aşı çalışmalarına ilişkin de önemli duyurularda bulunuyor.

Salgın dünyada tekrar tırmanışta olduğunu aktaran Bakan Koca, ‘DSÖ verilerine göre; koronavirüs yakalananların sayısı 29 milyon 500 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Dünya ve biz baştakinden daha zor bir durumdayız. Ağır hasta sayımız 1300'ün üzerinde’ dedi.

‘Sizleri düşünen devletiniz, size çare aramaya hazır bir sağlık ordumuz var’ diyen Bakan Koca, ‘Salgının başından beri pozitif tanı konmuş vakamız her türlü desteği almıştır. Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekibimizin sayısı 6 binden 11 bin 230'a çıkmıştır. Filyasyon ekiplerimiz bildiğimiz hastadan bilmediğimiz hastalara ulaşıyoruz. Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Sonucu pozitif olan herkesin tedavisine başlanıyor’ dedi.

Sağlık çalışanlarının yükünün arttığını belirten Koca, ‘Onların cephede sizin için göğüs göğüse çarpışan kişiler olduğunu bilin. Bu savaşta hayati cephe hastanelerimizdir. 2 aydır bulaşıcılık artmış durumda. Bize, tedbirlere uyarak yardım edin’ ifadelerini kullandı.

HES mobil uygulamasına vurgu yapan Bakan Koca şunları söyledi:

Bu uygulamayla Girip çıkacağınız yerlerin son durumunu takip etmelisiniz. Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer uygulama da akıllı bileklik olacaktır. Herkese taşıyıcı gözüyle bakın ve kurallara uyun. Salgın herkes tarafından önemsenmiyor. Kendisi hasta olmayan taşıyıcılardan virüs başkalarına bulaştığında ağır sonuçlarla karşılaşıyoruz. Tedbir, sağlık ve ahlak sorunudur. Salgının toplumu zayıf düşürmesine izin vermeyelim. "Nasıl olsa sağlık personeli tedavimi yapar" diye düşünmeyelim. Bu bir hak ihlalidir. Salgının kontrolden çıktığı şeklinde algılanması, yanlış bir algı olacaktır.

‘Hastalığa karşı teyakkuza geçelim’

‘Hastalığa karşı teyakkuza geçelim’ diyen Bakan Koca, ‘Mecbur değilsek dışarıda kapalı ve kalabalık ortamlara girmeyelim. Geriye baktığımızda başarılı ve başarısız dönemlerimiz var. Bayram havasında yaşanan olaylar, taziyeler salgının fırsat günleriydi. Tüm dünyayı tehdit edecek bir döneme yaklaşıyoruz. Grip bu hastalık için çok tehlikelidir. Hapşurmalar ve öksürükler bulaşıcılık artacaktır. tedbirleri uygulamazsak, virüs grip gibi önü açık olacak. Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonun yaklaştığını işaret etmekte. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hem fikir diyebiliriz’ ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca iller hakkında şöyle konuştu:

En çok vaka olan iller, son hafta günlük ortalama vaka sayısına göre, En yüksek artış Kayseri yüzde 39,37, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin.

Son üç günün son haftayla karşılaştırmasıyla artış yaşanan ilimizin olmaması da son derece umut vericidir.

Hasta sayısında azalış olan illerimiz:

Artvin yüzde 27,1, Bartın yüzde 26,37

Özellikle üç büyük ilimizin genel durumu

Ankara yatak doluluk oranı yüzde 52,9. Yoğun bakım yüzde 64,8, ventilatör yüzde 28,1. Günlük ortalama zatürre vaka oranı yüzde 6,02. Zatürre oranı bizim için son derece önemli, erken tedaviyle zatürrenin azaldığını, tedavi etmekte başarılı olduğumuzu gösteren bir tablo. Son hafta günlük ortalama vaka sayısı son ay vaka sayısına göre artış oranı yüzde 38, 84.

Diğer illerde rakamlar

Sokağa çıkma kısıtlaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye geneli için sokağa çıkma kısıtlamasının düşünülmediğini ifade etti.