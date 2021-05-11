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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde niteliğinde İstanbul açıklaması
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde niteliğinde İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 18:59:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde niteliğinde İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İstanbul sabrın meyvesini alıyor"

Mega kent iöçim müjde niteliğindeki açıklamada Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.

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