Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Mossad ajanlarına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şahıslar arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs temizlik görevlisidir.'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
Mossad ajanlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Koca şunları söyledi:
Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şahıslar arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur.
Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs temizlik görevlisidir.
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