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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hasan Bitmez'in son durumu hakkında açıklama
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hasan Bitmez'in son durumu hakkında açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-12 18:18:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hasan Bitmez'in son durumu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, 'Şu an hastamız kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi.' dedi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Koca, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bitmez'in kalbinin durduğunu, Meclis'te tekrar canlandırmak için çalışma yapıldığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"20 dakikalık zaman diliminde Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırma devam edildi ve 20 dakika kadar sonra, hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kendilerini de ziyaret ettim, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler bir arada yakın takip ediyorlar."

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Yorumlar

Hasan bitmez milli görüşçü ağabeyimiz geçmiş olsun

Hasan bitmez, bitmeyecek Milli görüşün temsilcisidir. Allah sağlığına kavuşturur diye dua ediyoruz.

Hasan bitmez bitmez

Hasan Bitmez Saadet partisi'nin önemli bir neferidir. Sağlığına kavuşacağı ümidini taşıyorum. geçmiş olsun
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