Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş sözler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs gidişatına ilişkin konuşuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele konusunda İzmir’de açıklamalarda bulunuyor.
Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Türkiye genelinde bir takım tedbirler yeniden geri getirilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin önemli bilgiler veriyor.
Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Türkiye’de yoğun bakım oranı yüzde 66 oranındadır. Yoğun bakımdaki hasta sayımız ise dünya ortalamasının altındadır.
6 şehrin değerlendirmesini yaptık. Şehir hastaneleri önemlidir. Bunu Elazığ depreminde gördük. Her odası yoğun bakım odasına çevirmek büyük bir olaydır.
Bayraklı Şehir Hastanesi, İzmir için önemli bir yatırım olacaktır.
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