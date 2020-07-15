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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygulandıran "15 Temmuz" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesine ait bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:21:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, '15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz' ifadesini kullandı.

Görüntülerde elinde sedye üzerindeki yaralının emindeki bayrağı bırakmadığı görülüyor.

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