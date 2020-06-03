Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kongrelerle ilgili) 15 Haziran’a kadar vakaların seyrini izleyeceğiz ona göre karar vereceğiz. 15 Haziran’dan sonraki dönemde tekrar gündeme gelecek."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kongrelerle ilgili) 15 Haziran’a kadar vakaların seyrini izleyeceğiz ona göre karar vereceğiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kongrelerle ilgili) 15 Haziran’a kadar vakaların seyrini izleyeceğiz ona göre karar vereceğiz. 15 Haziran’dan sonraki dönemde tekrar gündeme gelecek."