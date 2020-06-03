  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Uyarıların ardından bir müjdem var. Normalleşme süreci sağlık hizmetleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Hastanelerimiz artık olağan seyrine dönüyor. Ertelenen tedaviler için yeniden tarih verilecektir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Uyarıların ardından bir müjdem var.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:20:05 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Uyarıların ardından bir müjdem var. Normalleşme süreci sağlık hizmetleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Hastanelerimiz artık olağan seyrine dönüyor. Ertelenen tedaviler için yeniden tarih verilecektir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Uyarıların ardından bir müjdem var. Normalleşme süreci sağlık hizmetleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Hastanelerimiz artık olağan seyrine dönüyor. Ertelenen tedaviler için yeniden tarih verilecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı