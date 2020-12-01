  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:26:23 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleriyle bir araya gelerek, sağlık politikaları ve yatırımlar üzerine istişarelerde bulundu.

Koca, Twitter hesabından, TBMM'deki "Nöbetçi Bakan" uygulaması kapsamında, bugün milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Milletvekilleriyle bir araya gelerek, sağlık politikaları ve yatırımlar üzerine istişarelerde bulunduklarını belirten Koca, vatandaşların vekiller aracılığıyla ilettiği talepleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, "TBMM Meclis Nöbeti" yazısıyla milletvekilleriyle fotoğraflarını da paylaştı.

TBMM'deki "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında Bakanlar, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelerek, talepleri dinliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözle..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Kamuyounda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

CHP'li İBB'nin yalanı ortaya çıktı!
Gündem

CHP'li İBB'nin yalanı ortaya çıktı!

Marmaray üzerinden algı operasyonu yapmak isteyen CHP’li İBB’nin yalanlarını mahkeme ortaya çıkardı.

Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay