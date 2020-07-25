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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Temmuz Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 20:10:00 - 2020-07-25 20:13:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli." ifadelerini kullandı.

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