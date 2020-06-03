Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sınavlarla ilgili uyulması gereken kuralları Bilim Kurulu belirledi ve ilgili birimlere gönderdi. Gençlerimizin sınavlara maskeli gitmelerini, sırasına oturduğunda mesafe kuralı da uygunsa maskenin çıkarılmasını uygun gördük
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sınavlarla ilgili uyulması gereken kuralları Bilim Kurulu belirledi ve ilgili birimlere gönderdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sınavlarla ilgili uyulması gereken kuralları Bilim Kurulu belirledi ve ilgili birimlere gönderdi. Gençlerimizin sınavlara maskeli gitmelerini, sırasına oturduğunda mesafe kuralı da uygunsa maskenin çıkarılmasını uygun gördük. Bu anlamda uyulması gereken kuralları ÖSYM ve ilgili kuruluşlara ilettik."