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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 00:16:15 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars'ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kars'ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da, kahraman askerimizin teröristlere düzenlediği başarılı operasyonda maalesef iki şehidimiz var. Büyük milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Askerimize sağlık hizmeti, bizim için hizmetlerin en kutsalıdır." ifadesini kullandı.

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