Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgında ikinci bir dalga beklemiyoruz. Şimdi tedbirlere daha ısrarla uymalıyız. Tedbirlere uymadığımız her yerde risk olacaktır. Hastalık yayılım açısından daha gizli bir imkana sahiptir."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgında ikinci bir dalga beklemiyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgında ikinci bir dalga beklemiyoruz. Şimdi tedbirlere daha ısrarla uymalıyız. Tedbirlere uymadığımız her yerde risk olacaktır. Hastalık yayılım açısından daha gizli bir imkana sahiptir."