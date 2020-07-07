Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 185 bin 292 oldu. Virüs son 24 saatte 19 can daha aldı.
Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor.
Vatandaşların merakla beklediği 7 Temmuz koronavirüs tablosu bakan Koca tarafından açıklandı.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle
Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
Vaka artışıyla öne çıkan 5 il hangisi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada vaka artışıyla öne çıkan 5 ili sıralamıştı. O iller ise şöyle:
İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa.