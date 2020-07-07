Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor.

Vatandaşların merakla beklediği 7 Temmuz koronavirüs tablosu bakan Koca tarafından açıklandı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle

Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

Vaka artışıyla öne çıkan 5 il hangisi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada vaka artışıyla öne çıkan 5 ili sıralamıştı. O iller ise şöyle:

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa.