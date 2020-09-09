Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son bilançoyu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; son 24 saatin koronavirüs bilançosunu paylaştı. Tabloya göre; 55 vatandaşımız öldüğü son bir günde bin 673 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinde son 24 saatin bilançosunu açıkladı.
55 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; son bir günde koronavirüs salgını nedeniyle 55 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Böylece ülkemizde virüs sebebiyle yaşaımını yitirenlerin sayısı 6 bin 837'ye yükseldi.
Bin 673 yeni vaka
9 Eylül 2020 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; son 24 saatte bin 673 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı ise 284 bin 943'e çıktı.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı o tablo: